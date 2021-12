Nucléaire : en juin 2020 déjà, à la Chambre, Engie appelait à une décision rapide

Sortira ? Sortira pas ? Il n’y a, a priori, plus guère de suspense suite aux propos des responsables d’Engie. D’abord via un courrier signé du président du CA d’Engie, adressé au Premier ministre, ce mardi. Ensuite, après une communication tous azimuts du CEO d’Engie Belgium, Thierry Saegeman : sur nos antennes dans Déclic, chez nos collègues de la VRT, sur Bel RTL. Avec, à chaque fois, le même message, dans les deux langues : impossible de prolonger les deux réacteurs les plus récents.

Tant dans le courrier des dirigeants d’Engie, que dans les déclarations du CEO d’Engie Belgique Thierry Saegeman, Engie rappelle que "de manière constante ces dernières années", le groupe évoquait l’impossibilité de prolonger en cas de décision tardive. Alors même que l’électricien français souhaitait prolonger trois réacteurs, pour 20 ans, comme l’expliquait au "Soir" en octobre 2019, l’alors nouveau président du CA d’Electrabel (Engie Belgium), Johnny Thijs déclarait : "Si on le fait, il faut investir 1,3 milliard pour les mettre à niveau, car les normes de sécurité évoluent tout le temps. Alors autant bénéficier à plein pot de cet investissement, pendant 20 ans. Mais si les responsables politiques disent que deux centrales suffisent pendant dix ans, il faudra discuter. Ça ne me paraît pas logique, mais on verra…"

"Engie Electrabel ne prendra aucun risque"

Cette volonté de prolonger, elle a été répétée, plusieurs fois, ces deux dernières années. Tout comme l’importance de décider rapidement. Sur Bel RTL, Thierry Saegeman expliquait que tous "les partis étaient informés". C’est même plus large : le CEO d’Engie Belgique et le président du CA ont été auditionnés par la Chambre de représentants le 10 juin 2020, en Commission Energie. Et parmi l’assistance, la ministre responsable (en affaires courantes), la MR Marie-Christine Marghem et celle qui lui succédera à ce poste quatre mois plus tard, la Groen Tinne Vander Straeten. Le compte rendu de cette réunion est introuvable sur le site de la Chambre, mais on peut retrouver les réponses aux interpellations des députées en annexe d’une résolution N-VA appelant, en novembre 2020, à la prolongation de deux réacteurs nucléaires.

Johnny Thijs a ainsi expliqué qu' "Engie Electrabel ne prendra aucun risque : aucun engagement ne sera pris sans une modification préalable de la loi sur la sortie du nucléaire et sans un cadre clair." Thierry Saegeman a, lui, vanté, la fiabilité de Doel 4 et Tihange 3 : "Leur taux moyen de disponibilité était de 84% pour la période 2008-2020 ; Il est monté à 95, voire même 97% en 2019, et est jusqu’à présent de 99% en 2020. Engie Electrabel évalue une disponibilité d’environ 80% après réalisation des travaux nécessaires à la prolongation."

Plus important encore, lors de l’exposé des deux représentants d’Engie (dont la retranscription n’est pas disponible), une ligne du temps (voir ci-dessous) intitulée "Des décisions rapides sont nécessaires concernant une éventuelle prolongation du cycle nucléaire" a été présentée. Les deux hommes ont plaidé pour le scénario d’une prolongation de deux réacteurs, qui offre "un double avantage : la sécurité d’approvisionnement et […] le risque géopolitique associé à une augmentation significative de la consommation de gaz. " Autres éléments positifs : " la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 permettra d’économiser environ 5 Mton (mégatonnes) de CO2 par an […] La prolongation de deux unités nucléaires permettrait la création de 2000 emplois qualifiés directs et indirects, dans les trois régions."