Nucléaire: des drones pourraient être utilisés dans des situations d'urgence

La cellule de mesure radiologique du Centre de crise national a testé mardi l'utilisation de drones en vue d'éventuelles situations d'urgence radiologique, annonce l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN). Les drones ont en effet l'avantage de pouvoir cartographier plus rapidement des zones plus petites.

Les grandes zones contaminées par la radioactivité sont déjà cartographiées par hélicoptère, ce qui est utile pour le screening de grandes zones. Un recours à l'avenir à des drones permettra de cartographier plus rapidement des zones plus petites, telles que des parcelles de terrain ou des terres agricoles spécifiques.

Travail plus ciblé

La cellule de mesure travaille sous la coordination de l'AFCN et se compose de plusieurs partenaires techniques et logistiques, dont la Protection civile, la Défense, le Centre d'étude de l'énergie nucléaire SCK CEN, l'Institut national des radioéléments (IRE) et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Deux de ces partenaires, la Protection civile et le SCK CEN, ont mené ce mardi un exercice avec des drones sur un site de l'entreprise Umicore à Olen, en province d'Anvers. Ce site est historiquement contaminé, en raison de la production de radium par l'ancienne entreprise Union Minière. Il s'agissait de parcourir d'abord le site à pied, en utilisant un détecteur fixé par la suite au drone, ce qui permet de vérifier que les valeurs de radioactivité mesurées au sol et dans l?air correspondent.

"Le grand avantage des mesures par drone est que l'on peut travailler de manière beaucoup plus ciblée. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des personnes partout dans la zone concernée, on peut limiter les échantillons de sol aux zones où les mesures par drone ont montré des concentrations accrues de radioactivité qui pourraient présenter un risque pour la population. Ainsi, en filtrant le terrain à l'avance, on peut utiliser les ressources humaines de manière beaucoup plus efficace", explique Geert Biermans, responsable du service "Surveillance radiologique du territoire" de l'AFCN.

Le projet bénéficie du soutien de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, qui a la tutelle sur l'AFCN, le Centre de crise national et de la Protection civile. "En premier lieu, nous travaillons bien sûr de manière préventive, mais nous devons également nous préparer en permanence et le mieux possible à d'éventuelles situations de crise nucléaire et radiologique", souligne-t-elle, citée dans un communiqué.