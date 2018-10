Nucléaire: Charles Michel annonce un soutien allemand et un envoi de la facture à Electrabel

Au cours de son discours sur l'Etat de l'union (ou plutôt déclaration du gouvernement en vue de l'obtention de la confiance du Parlement), Charles Michel a annoncé qu'après "une conversion téléphonique avec la chancelière Angela Merkel, j'ai obtenu l'assurance du soutien et de la coopération de l'Allemagne dans le cadre des importations" d'électricité. L'Allemagne est essentielle pour éviter que notre pays soit touché par du délestage cet hiver : de l'électricité allemand passe par la Belgique, sans y être utilisé, en transit, entre le nord et le sud de l'Allemagne, retirant ainsi des capacités d'importations ; l'Allemagne vend également de l'électricité, la Belgique est demandeuse et, visiblement, Angela Merkel a rassuré Charles Michel.

Sans pitié pour Electrabel

Pour Charles Michel, c'est clair : "la gestion du parc nucléaire par Electrabel a manqué de la plus élémentaire prévoyance. Chacun a compris que le gouvernement, comme les consommateurs, ont été confrontés à un fait accompli. C'est inacceptable." La ministre de l'Energie Marie-Christine Marghem l'a déjà dit, le Premier l'avait répété vendredi, et ici, face aux parlementaires, le message est encore plus martelé: "les hausses de prix liées à l'indisponibilité anormale du parc nucléaire devront être facturées à Engie-Electrabel". On ne peut être plus clair.