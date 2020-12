Nucléaire : Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur, défend l'AFCN et tente de rassurer

Cela fait des années et des décennies que les experts en nucléaire cherchent un plan de stockage des déchets nucléaires à très long terme, on parle de dizaines voire de centaines milliers d’années. Alors qu’aujourd’hui, la solution qui est privilégiée est l’enfouissement, certains déchets posent déjà problème, c’est notamment le cas près du site d’Unicom dans la province d’Anvers. #Investigation et Greenpeace ont pointé du doigt des taux de radioactivités anormalement élevé sur un chemin accessible aux promeneurs.

Au lendemain de l’enquête #Investigation de la RTBF sur les déchets nucléaires stockés sur le site d’Umicore à Olen, l’entreprise a publié un communiqué mercredi, dans lequel elle nie tout problème de radioactivité autour du site. Mais cette réponse n’est pas non plus jugée satisfaisante par Ecolo-Groen. Par la voix du député Samuel Cogolati, les écologistes demandent l’audition de l’entreprise et de l’AFCN en sous-commission de sûreté nucléaire à la Chambre.