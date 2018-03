Nouvelles grilles horaire: pour Françoise Bertieaux (MR), Marie-Martine Schyns a "bien noyé le poisson"

Cette semaine, la ministre de l'Education, Marie-Martine Schyns, déposait sur la table du gouvernement le détail des grilles de son pacte. Objectif : un tronc commun ambitieux capable d'élevé le niveau de tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce n'est pourtant pas le point de vue de tout le monde, Françoise Bertieaux, cheffe de groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invité de Nicolas Lejman dans Week-end Première.

Les nouvelles grilles horaires du futur tronc commun ont été présentées cette semaine par Marie-Martine Schyns. Elles ont déjà fait couler pas mal d'encre et ne mettent, pour le moment, pas tout le monde d'accord. Pour Françoise Bertieaux, ces grilles ne sont pas très claires. "On se rend compte qu'elle propose des grilles horaire où l'on va faire plus de choses qu'aujourd'hui, mais il n'y aura pas plus d'heures dans une journée."

Adaptation des contenus des cours

Se pose premièrement cette question : quelles matières vont diminuer ou disparaître ? La crainte de la cheffe de groupe du MR est de "perdre des heures de français et des heures de mathématiques. J'aimerais avoir tord, mais je pense que c'est ce qui va arriver".

A ce questionnement, Marie-Martine Schyns répond que tout l'enjeu réside dans l'adaptation des contenus. "Les acteurs qui travaillent dans les différentes matières vont devoir sélectionner en fonction de la réalité actuelle et de la société d'aujourd'hui." Une réponse qui manque de clarté pour Françoise Bertieaux, "elle a bien noyé le poisson".

Aussi, la membre du MR pense que le problème a été pris à l'envers : "J'ai l'impression qu'on donne le récipient et qu'on nous demande de se débrouiller pour que tout rentre dedans." Une situation qui se résume par un sentiment "d'une ambition rétrécie".

Et le latin?

Autre disposition très critiquée, l'arrivée d'un cours de latin dans le tronc commun. Celui-ci ne serait donc plus un choix, mais bien une obligation. Françoise Bertieaux tranche : "Je pense que deux heures par semaine pendant deux ans, c'est insuffisant pour maîtriser cette langue et en tirer les avantages. Tout le monde n'a pas d'aspiration à faire du latin. Cela doit rester une ambition personnelle."

Enfin, Françoise Bertiaux ne cache pas son impatience : "Elle nous a promis qu'elle nous ferait toute la clarté sur les grilles horaires et qu'elle déposerait le document au Parlement après les vacances de Pâques. Ça me parait un peu long. Peut-être que j'aurais des apaisements, peut-être que j'aurais d'autres inquiétudes. J'attends."