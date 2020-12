Nouvelle souche du coronavirus : la Belgique ferme ses frontières avec le Royaume-Uni pour 24 heures

La Belgique fermera également ce dimanche sa frontière avec le Royaume-Uni, en réaction à la découverte d’une nouvelle souche du covid-19 découverte dans le pays. Les vols et les voyages en train par Eurostar seront suspendus. Le Premier ministre Alexander De Croo l’a annoncé dans l’émission 'De Zevende Dag' sur la Eén (VRT). Les Pays-Bas avaient déjà édicté une telle interdiction, craignant qu’une nouvelle souche du coronavirus détectée outre-Manche et présentée comme plus contagieuse, ne se propage sur le continent. L’interdiction des vols commencera à minuit dimanche et durera au moins 24 heures.

Un échantillon datant de début décembre a mis en évidence un probable cas de contamination par cette nouvelle variante du virus aux Pays-Bas. Des recherches sont en cours pour identifier la personne concernée et ses contacts potentiels.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi le reconfinement de Londres et du sud-est de l’Angleterre dès dimanche pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du nouveau coronavirus. Plus transmissible, celle-ci ne serait toutefois pas plus mortelle ou susceptible de provoquer une forme sévère du Covid-19.

Selon le virologue Marc Van Ranst, cette variante serait déjà apparue en Belgique au cours des derniers mois.