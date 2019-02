Nouvelle manifestation pour le climat ce jeudi à Bruxelles, avec le renfort des étudiants du supérieur

Les élèves du secondaire qui manifestent pour réclamer des politiques climatiques ambitieuses pourront compter ce jeudi sur le renfort des étudiants du supérieur attendus en masse dans les rues de la capitale. Comme lors des précédentes éditions, la police s'attend à voir défiler des milliers de personnes.

Le cortège partira à 10h30 de la Gare du Nord pour rejoindre la Gare du Midi, où les jeunes se disperseront vers 13h00."Le rendez-vous est donné à Bruxelles pour tout le monde", affirme la coordinatrice francophone du mouvement "Youth For Climate", Adélaïde Charlier.

Actions décentralisées

La semaine dernière, l'action principale s'était déroulée à Louvain, où quelque 10.000 marcheurs avaient pris part à la cinquième mobilisation des élèves du secondaire. Des actions décentralisées avaient également eu lieu dans d'autres villes flamandes ainsi qu'à Bruxelles, Liège, Mons et Arlon, notamment.

Ce jeudi, les étudiants du supérieur s'apprêtent à gonfler les rangs des élèves du secondaire à l'appel de "Students for climate", un réseau créé sur Facebook, subdivisé en plus petits groupes représentant les diverses communautés estudiantines. Si les élèves du secondaire réclament des politiques climatiques ambitieuses, les étudiants entendent pousser la réflexion plus loin.

Souplesse à l'égard des participants

"Dès la semaine prochaine, nous lancerons de grandes assemblées étudiantes dans les villes universitaires pour créer un débat de fond à propos de la crise climatique et parvenir ensemble à des revendications concrètes pour le mouvement", indique Bakou Mertens, à l'origine du réseau.

Les manifestations des jeunes sont soutenues dans la plupart des universités, qui feront preuve de souplesse à l'égard des participants, ont-elles souligné. Dans de nombreux établissements, des aménagements ont été prévus de sorte que les étudiants ne soient pas pénalisés pour leur absence aux cours. La Fédération des étudiants francophone (FEF) s'est félicité de cette décision.