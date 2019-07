Nouvelle ligne à haute tension en Hainaut: Elia invité à envisager des alternatives à l'aérien

Si la création d'une nouvelle ligne haute tension entre Avelgem (Flandre occidentale) et Courcelles (Hainaut) paraît incontournable afin de faire face au risque important de congestion sur les liaisons existantes et d'un manque d'injection dans l'ouest du Hainaut, cette ligne "doit respecter les priorités wallonnes" en termes de santé et d'environnement, a affirmé jeudi le ministre wallon de l'Énergie, Jean-Luc Crucke.

Elia, qui a la responsabilité de faire évoluer en permanence son réseau afin de répondre aux besoins identifiés, a présenté une première ébauche du projet aux communes. "Mais aujourd'hui, les réponses concrètes ne sont pas suffisantes pour pouvoir informer le citoyen en toute transparence et prendre les décisions techniques les plus adaptées", a pointé le ministre.

Ce dernier a dès lors soumis les considérations techniques en sa possession au professeur de l'ULiège Damien Ernst, dont l'analyse a été présentée ce jeudi aux bourgmestres et représentants des communes concernées.

Les communes veulent être associées

A l'issue de cette réunion, si chacun reconnait l'utilité technique de cette nouvelle ligne, appelée la "boucle du Hainaut", le ministre et les communes invitent tout de même Elia à développer des solutions alternatives au seul aérien ou à l'enfouissement de maximum 8 km de câbles.

"L'argument du coût ne peut aller à l'encontre de la recherche des solutions optimales pour assurer le bien-être des citoyens tout en limitant l'impact environnemental", a souligné Jean-Luc Crucke. Il demande également que Damien Ernst soit associé par Elia à la poursuite des travaux d'étude.

La transparence complète sur le dossier doit en outre être assurée, tant en matière d'accès aux documents que de tracé exact des lignes et d'utilisation des lignes existantes, a encore plaidé le ministre.

"Les communes concernées souhaitent enfin être associées, de manière collégiale, aux prochaines séances d'information organisées par Elia. Il ne parait pas opportun, à ce stade, d'organiser des informations ciblées alors que tant d'éléments manquent dans les dossiers soumis aux communes", a-t-il conclu.

Côté wallon, la "boucle du Hainaut" doit passer par les communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chèvres, Soignies, Silly, Braine-le-Comte, Brugelette, Lens, Jurbise, le Roeulx, La Louvière, Seneffe, Pont-à-Celles et Courcelles.