Nouvelle élection à Neufchâteau: Yves Evrard, évoque une campagne "rude" et souhaite la "sérénité"

L'actuel chef de file de la minorité communale à Neufchâteau et tête de liste "Pour Vous", Yves Evrard (MR), a évoqué, dimanche une campagne qui a été "rude", en se rendant au bureau de vote dans le cadre des nouvelles élections communales.Le principal opposant au bourgmestre actuel Dimitri Fourny était aussi convoqué au bureau de Longlier, tout comme son principal adversaire. Yves Evrard s'y est rendu un peu avant 11h00. "La campagne a été difficile, et il est important de retrouver du calme et de la sérénité", estime-t-il.

Yves Evrard, qui a été bourgmestre de Neufchâteau de 2006 à 2012, espère retrouver le poste qu'il avait perdu au profit de Dimitri Fourny. L'intéressé annonce cependant qu'il n'y aura pas de "triomphalisme" de sa part. La chef de file de la troisième liste à se présenter aux électeurs chestrolais, la "3ème Piste", Mariline Clémentz, a aussi été voter au bureau de Longlier. Elle est la première des trois têtes de liste à s'y être rendu, en effectuant son devoir électoral en milieu de matinée.