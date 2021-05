Nouvelle demande d'autorisation pour une "Boum 3" introduite auprès de la zone de police de Bruxelles-Ixelles

L’organisateur "l’Abîme" introduit une nouvelle demande d’autorisation auprès de la zone de police Bruxelles-Ixelles pour organiser samedi 29 mai à 14 heures un nouveau rassemblement au Bois de la Cambre. Dans son texte de demande d’autorisation, Dave Monfort, coordinateur de "l’Abîme" mentionne le même motif que celui relatif à la Boum 2 à savoir l’état psychologique des jeunes en l’absence de contacts sociaux depuis 1 an de confinement. Et d’évoquer "experts et études attestant de risques de contamination quasi inexistants à l’extérieur".

La Justice aura statué sur la légalité des mesures Covid

Et de solliciter dans la foulée une autorisation de pouvoir se rassembler en extérieur à défaut de le faire en intérieur en raison de la crise sanitaire et cela en invoquant le droit constitutionnel à se rassembler. Entretemps, la cour d’appel de Bruxelles aura prononcé son arrêt sur la légalité des mesures Covid après la réouverture des débats le 18 mai.

Impossible dès lors de dire si le rassemblement annoncé pourra se dérouler avec l’autorisation de la Ville de Bruxelles et dans l’affirmative selon quelles conditions. Rappelons que l’intervention policière intervenue samedi pour disperser le rassemblement en fin d’après-midi s’appuyait sur le fait que celui-ci était interdit à défaut d’autorisation accordée par le pouvoir local et le fait que les mesures sanitaires n’étaient pas ou plus respectées, à savoir le maintien de la "bulle de 10" lors du rassemblement.

Tout entreprendre pour protéger les participants respectant les consignes

Un nouveau rassemblement est-il concevable sans la mise en place d’un dialogue entre organisateur, zone de police et Ville de Bruxelles ? Comme l’indiquait un participant dans la discussion bilan qui se prolonge sur un fil Telegram dédié, "Il faut retenir les leçons ! Si on refait une boum 3 sans rien changer ça repartira en vrille". Difficile de ne pas partager cet avis au vu de la manière dont les forces de police ont manoeuvré samedi : un drone rendu inaudible en raison à la fois de son altitude et de la musique sur le terrain n’a pas permis d’entendre les avertissements signalant la décision policière de mettre fin au rassemblement.

Conséquences, certains participants souvent très jeunes et totalement inexpérimentés ont été littéralement piétinés par la progression du cordon de police, d’autres ont été totalement incapables de se replier en raison de la suffocation provoquée par les grenades lacrymogènes. Des éléments qui posent la question de la proportionnalité de la réponse policière en regard du danger encouru par les participants. Des personnes ont été transportées en urgence à l'hôpital sans qu'on connaisse les suites de leurs blessures. L’alternative voudrait voir lors d’une troisième version de la Boum, un rassemblement apaisé par des responsables garantissant de manière concertée à la fois l’expulsion des éléments perturbateurs venus pour se défouler sur la police et la protection des participants pacifiques.

Si on refait une boum 3 sans rien changer ça repartira en vrille. Un bon dialogue vaut mieux qu’une confrontation coûteuse sur le plan humain et financier

Après deux expériences où l’affrontement n’a pas pu être évité avec des blessés de part et d’autre, il est difficilement concevable que les responsables politiques se retranchent devant une disposition réglementaire pour ne pas mettre tout en œuvre pour protéger les citoyens désireux d’exprimer une opinion sans mettre en danger les autres participants. Se mettre autour d’une table demeure toujours la meilleure manière de coordonner un service d’ordre efficace quitte à ce qu’il soit moins démonstratif sur le terrain. Mais en avait-on la volonté ? Car le spectacle de dizaines de fourgonnettes de police, d’arroseuses et la présence de policiers équipés en tenue anti-émeute, sans même évoquer l’hélicoptère tournoyant en permanence au-dessus du terrain, tout cela n’était pas de nature à créer un climat propice à la détente.

"Nous connaissons notre métier", une fin de non-recevoir adressée par la police à l’organisateur

Le scénario aurait-il été écrit à l’avance ? Sans qu’on ne puisse en dévier malgré le calme relatif observé sur le terrain ? C’est le sentiment partagé par de nombreux participants et observateurs du rassemblement. Lorsque l’organisateur a voulu demander l’aide de la police pour écarter des éléments perturbateurs, très minoritaires et identifiés, il a reçu une fin de non-recevoir de la part de l’officier commandant le dispositif policier : "Nous connaissons notre métier" lui a-t-il été répondu. Ce qui résume le climat de non-dialogue qui a prévalu tout au long de la semaine qui a précédé cet événement.