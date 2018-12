Nouvelle coalition fédérale: Ecolo et Groen déposeront une "motion de recommandations" à la Chambre

Ecolo et Groen ont l'intention de prendre de nouvelles initiatives parlementaires alors que la situation politique actuelle "prend le pays tout entier en otage et le paralyse". Face à ce constat, les écologistes déposeront ce mardi, après leur interpellation en séance plénière, "une motion de recommandations comprenant un ensemble d'exigences ambitieuses, mais raisonnables, et surtout nécessaires", a annoncé le chef de groupe Ecolo à la Chambre, Georges Gilkinet.

"A travers cette motion, nous voulons que la Belgique relève ses ambitions climatiques, renonce à son projet d'accélérer la dégressivité des allocations de chômage, relève les allocations sociales minimales jusqu'au seuil du risque de pauvreté, tel qu'il s'y était engagé en 2014, et garantisse à court terme une capacité suffisante et un traitement digne des demandes d'asile", a précisé le chef de groupe.

Les Verts comptent également sur le fait que le gouvernement fédéral respecte sans réserve la résolution de la Chambre et approuve donc le Pacte sur les Migrations à l'occasion de l'assemblée générale de l'ONU à New York.

Une troisième voie

"Nous demandons au gouvernement d'enfin faire la clarté sur ses ambitions d'ici au terme de la législature, et donc de respecter la motion d'ordre adoptée par la Chambre le 12 décembre en formulant des propositions claires pour la gestion des dossiers urgents auxquels la Belgique est confrontée et en demandant la confiance du Parlement, conformément à la tradition constitutionnelle, et en tenant compte des recommandations de fond énoncées plus haut", peut-on également lire dans cette motion que déposeront Ecolo et Groen.

Le parlement a demandé jeudi dernier que le gouvernement sollicite la confiance des députés. Différents partis d’opposition ont menacé de déposer une motion de méfiance en fonction des propos que tiendra le Premier ministre à la Chambre. Les verts proposent donc par cette initiative, une troisième voie : la motion de recommandation.