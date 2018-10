Nouvelle casquette environnementale pour le Conseil économique et social wallon

Le Parlement de Wallonie a approuvé ce mercredi, en séance plénière, le décret permettant de revoir la composition du Conseil économique et social de Wallonie, pour y faire entrer notamment les associations environnementales Inter-Environnement Wallonie (IEW) et le Réseau Information et Diffusion en Education à l'Environnement (Réseau Idée). La majorité a voté en faveur du texte. L'opposition, elle, s'est abstenue.

"Il est logique que cet organe important au niveau wallon soit largement représentatif des enjeux actuels de notre société. Parmi ces enjeux, les questions environnementales sont évidemment d'une importance capitale", a commenté le ministre-président régional, Willy Borsus (MR). "L'environnement a désormais une importance égale aux dimensions économiques et sociales en Wallonie", a renchéri le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio (cdH).

Parallèlement, le parlement a également approuvé la proposition visant à modifier la composition du bureau du Conseil, ouvrant les portes à une représentation du syndicat libéral CGSLB et du SNI.

Le Conseil économique et social wallon, qui devrait désormais s'appeler "Conseil Economique, Social et Environnemental de la Wallonie", est composé d'une assemblée générale comportant 50 membres (25 représentants des employeurs et 25 des travailleurs), dont le mandat de quatre ans est renouvelable.