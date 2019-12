Nouveaux informateurs: "J'espère qu'ils ne vont pas trop regarder du côté d'Anvers", s'inquiète Catherine Fonck (cdH)

C'est reparti pour un tour. Après Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, après Rudy Demotte et Geert Bourgeois, et après Paul Magnette, une quatrième mission fédérale a été confiée hier aux présidents du MR et du CD&V, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens. Deux partis qui sont déjà présents au fédéral, et surtout qui sont les plus proches de la N-VA. C'est bien ce qui inquiète Catherine Fonck, du cdH. "Je constate que c'est un duo de partis qui n'ont cessé de vouloir mettre en évidence et au centre du jeu la N-VA, notait la cheffe de groupe centriste à la Chambre. J'espère qu'ils ne vont pas trop regarder du côté d'Anvers et ne pas rester sous la coupe de De Wever."

Pourtant, Catherine Fonck veut rester optimiste : "j'ose espérer que les partis vont sortir de leur nombril et de leur avantage particratique pour saisir l'importance de travailler sur l'avenir de la Belgique". Et pour cela, il faut "se déscotcher" de la N-VA chez les partis néerlandophones, martèle la députée, qui sont "tétanisés" par le poids des nationalistes. Il faut dire qu'elle n'a pas apprécié que les Wallons soient traités comme des "paresseux" et que Bart De Wever veuille laver au "dentifrice flamand" la "bouillie arc-en-ciel" de Paul Magnette. "J'ose espérer que chacun pourra prendre la mesure de la manière avec laquelle De Wever voit les choses : la question qui est sur la table, c'est de former un gouvernement fédéral, ça n'intéresse pas M. De Wever, affirme Catherine Fonck. Tout ce qu'il voit lui, c'est l'intérêt de la Flandre."

La situation est grave mais pas désespérée

Or, pour la députée cdH, les priorités sont "les mêmes pour les citoyens néerlandophones que pour les citoyens francophones". Les humanistes demandent que la priorité soit mise notamment sur la santé : prix des médicaments, qualité de vie, qualité de l'emploi plutôt que la création à tout prix, etc.

Selon Catherine Fonck, le choix pris par les partis néerlandophones doit être clair : soit ils prennent un leadership en faveur d'un fédéralisme belge, soit ils choisissent la N-VA qui veut "un scénario de fracture de la Belgique", où "chacun s'en va chez soi dans sa petite région." Et le roi dans tout ça ? "Je crois qu'il a pris une décision qui est sage, tempère la députée, plus sage en tout cas que s'il avait décidé de désigner De Wever comme informateur." Désormais, tout est possible : "on peut avoir le meilleur comme le pire, la situation est grave mais pas désespérée", note Catherine Fonck.

Est-ce que l'on repart de zéro par rapport au rapport de Paul Magnette ? Pour la cheffe des centristes à la Chambre, cette note était "une forme de menu" : "il était informateur, pas formateur. Il n'y a pas de priorisation, pas encore de choix. On n'est pas seulement dans un inventaire, mais tout ne peut pas être fait comme ça, compte tenu de la facture que nous a laissée le gouvernement Michel", ajoute la députée. Mais on ne peut pas pour autant revenir en arrière, estime-t-elle : "si on repart à zéro, on repart il y a six mois." Après un an de gouvernement minoritaire, ce serait fâcheux.