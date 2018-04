Nouveaux blocages autour de la gouvernance en Wallonie

La gouvernance est décidemment régulièrement sur la table des ministres et députés wallons, et le menu de la prochaine semaine sera encore copieusement garni en projets de réformes des règles en vigueur.

Le gouvernement régional avance de nouvelles dispositions en vue des élections régionales de 2019. Le parti socialiste propose d’autres changements. Mais majorité et opposition ne s’entendent pas sur l’ensemble. Du coup, peu de choses bougeront…

Une nouveauté

C’est un projet de décret du gouvernement wallon, et il fait l’objet d’un consensus majorité – opposition qui devrait être entériné dans quelques jours: lors du scrutin régional de mai 2019, il y aura en Wallonie autant de femmes que d'hommes sur les listes.

Objectif évidemment : augmenter la représentation féminine au sein du parlement wallon, où siègent aujourd'hui un peu plus de 40% de dames.

Cinq blocages

En marge de cette réforme, d'autres sont sur la table. Il y a d’abord deux projets de décret de la majorité MR-cdH, qui concernent encore les élections régionales. Ils concernent la suppression de l’effet dévolutif de la case de tête et la suppression de la liste de suppléants.

Mais ces projets de décrets spéciaux nécessitent une majorité des deux tiers. Les voix du parti socialiste sont donc indispensables au parlement wallon.

Alors le PS a mis des conditions à son soutien, sous forme de trois autres propositions: l’interdiction d’être député et en même temps bourgmestre ou échevin d’une commune de plus de 50 000 habitants, le plafonnement des rémunérations des élus locaux à 100% de l’indemnité parlementaire et la parité hommes-femmes dans tous les collèges communaux et provinciaux.

Mais comme c’est souvent le cas, tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a d’accord sur rien. Ces 5 propositions-là devraient donc rester sans suite, pour l’instant en tout cas.

@RudyHermans