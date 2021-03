Nouveau plan d’aide du gouvernement wallon pour les secteurs à l’arrêt ou fortement ralentis suite à la pandémie

Ce qu’on appelle le "B to B", le "Business to business", c’est du commerce qui se pratique d’une entreprise à une autre. On parle ici d’entreprises dont les clients sont d’autres entreprises. Lorsqu’on est, par exemple, un brasseur ou une blanchisserie et que ses principaux clients se trouvent dans le secteur Horeca et sont fermés depuis des mois, la situation est actuellement aussi très difficile. Le gouvernement wallon, réuni jeudi, s’est penché sur le sort de ces fournisseurs et prestataires de services qui se situent en amont des entreprises fermées.

Sur proposition du ministre de l’Economie, Willy Borsus, le gouvernement a validé une intervention pour les PME et les indépendants (à titre principal) fournisseurs directs des entreprises qui ont dû obligatoirement fermer. Ces fournisseurs pourront prétendre à une indemnité s’ils démontrent une perte de chiffre d’affaires de minimum 50% sur les trois derniers trimestres de 2020 par rapport aux mêmes trimestres de l’année 2019. Le chiffre d’affaires de 2019 doit résulter pour au moins 20% de biens et/ou de services fournis aux entreprises qui ont dû obligatoirement fermer.

En d’autres mots, pour toucher ces indemnités, il faut avoir majoritairement eu comme clients des établissements de l’Horeca, des discothèques, des entreprises de l’événementiel ou du spectacle, des cinémas, des forains, des casinos, des parcs d’attractions, des zoos ou des musées, des entreprises du secteur du sport ou encore des entreprises actives dans les métiers de contact, coiffure, esthétique, tatoueurs, centres de bien-être, par exemple. La liste complète est celle que l’on peut retrouver dans les arrêtés ministériels des 28 octobre 2020 et du 1er novembre 2020.

L’indemnité s’élèvera à 15% du chiffre d’affaires des trois derniers trimestres 2019. Des plafonds sont déterminés en fonction de l’importance du chiffre d’affaires et de la taille de l’entreprise. Un indépendant seul pourra prétendre à une indemnité de maximum 18.750 euros s’il atteste d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 75%. Une PME de 50 personnes pourra obtenir un maximum de 150.000 euros si elle peut prouver une perte de chiffre d’affaires de plus de 75% lors des trois derniers trimestres de 2020 par rapport à la même période en 2019.