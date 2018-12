Nouveau-nés: les pédiatres maintiennent leurs critiques contre Maggie De Block

Plus de 1200 pédiatres de l'ensemble du pays ont répliqué dimanche à la ministre de la Santé publique, Maggie De Block, en dénonçant les "coûts supplémentaires irresponsables et inutiles" que pourrait engendrer l'une de ses mesures, qui doit entrer en vigueur l'an prochain.

"A partir de janvier, vous donnerez à chaque mère qui accouche normalement la même 'enveloppe' pour son nouveau-né jusqu'à ce qu'elle quitte la maternité et sans tenir compte des besoins en terme de soins du nouveau-né. C'est là que le bât blesse...", indiquent les pédiatres dans une lettre ouverte adressée à la ministre Open Vld.

"Vous ne donnez pas à ce nouveau-né ce à quoi il a droit en tant qu'individu (...) Si vous continuez avec cette mesure, les hôpitaux qui se sont plus que d'autres consacrés aux soins de ce groupe d'enfants n'auront plus les moyens nécessaires à l'avenir pour accueillir convenablement ces nouveau-nés. En conséquence, les enfants devront être renvoyés inutilement dans des unités de soins intensifs. Premièrement, cela augmente inutilement le traumatisme des parents et de leur nouveau-né. Deuxièmement, cela entraîne des coûts supplémentaires irresponsables et inutiles pour la société et les parents", ajoutent les médecins, qui craignent que la santé de la mère soit considérée comme primant sur celle de l'enfant.

Une pétition signée par 1250 pédiatres, sur les 1400-1500 en exercice en Belgique, avait été remise jeudi à la ministre. Depuis lors, 5000 personnes se sont jointes à l'appel des pédiatres, affirment ceux-ci.

Maggie De Block avait dans la foulée assuré que tous les nouveau-nés seront bien "reconnus en tant qu'individus", même si un accouchement "normal" tombera bientôt dans la catégorie des "soins hospitaliers à basse variabilité" en ce qui concerne le financement des hôpitaux.