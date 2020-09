Nouveau gouvernement belge: les militants Ecolo valident la participation du parti

Réunis en Assemblée générale, les membres Ecolo ont approuvé à 98% l’accord de gouvernement fédéral, annonce le parti vert dans un communiqué.

"Pour la première fois depuis longtemps, une coalition de partis a réussi le défi de se mettre d’accord sur un programme de gouvernement qui a la volonté d’affronter de manière claire les enjeux auxquels nous faisons face, notamment en matière environnementale, sociale et démocratique. Nous sommes en effet à un moment charnière, et il nous revient d'appliquer de nouvelles formes de démocratie, afin d'impliquer davantage les citoyen·nes dans l'avenir de notre pays et de son fonctionnement", commentent les coprésidents d’Ecolo Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet.

Ecolo pointe le nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de - 55% en 2030 par rapport à 1990.

"Nous mettrons au point un plan d’investissement interfédéral ambitieux dans le cadre du Green deal européen et nous tracerons la voie vers une société sans CO2 en impliquant les citoyens dans les choix et les décisions. Cette nouvelle trajectoire implique une transition de notre économie vers une économie du partage, de la réutilisation et de la valorisation. Une économie où les investissements permettent des alternatives à la voiture, tangibles et fiables (notamment via un refinancement conséquent du rail) et où les énergies renouvelables et les économies d’énergie permettent un approvisionnement sûr et environnementalement moins dangereux".