Nouveau gouvernement belge : "Jardin d'enfants", "chiffres incorrects"… Voici les passages marquants du débat au Parlement

Vous avez manqué les débats à la Chambre sur la déclaration du gouvernement De Croo ? Pas de panique, retrouvez les passages les plus marquants des 17 heures de discussions. Le vote de confiance aura lieu ce samedi à 14 heures.

Budget : clash entre Francken et De Croo

Theo Francken a accusé la majorité d’utiliser des montants irréalistes dans la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Selon lui, si on additionne les revenus par année (de 200 millions en 2020 à un milliard en 2024), on arrive à 2,3 milliards de revenus pour l’État. "Vous devez être sérieux, tous ces chiffres sont cumulatifs", s’exclame l’ancien secrétaire d’État N-VA.