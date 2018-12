"Nous avons obtenu ce que nous voulions", dit le négociateur belge du Pacte sur les migrations

La Belgique a obtenu ce qu'elle voulait dans la négociation du Pacte des Nations-Unies sur la migration, a assuré mardi l'ambassadeur Jean-Luc Bodson, envoyé spécial "Migration et Asile" du gouvernement belge.

Le texte vise à jeter les bases à l'échelle mondiale d'une migration sûre et ordonnée. Les négociations intergouvernementales ont commencé en février et ont duré plusieurs mois jusqu'à une finalisation du texte en juillet.

Mi-juillet, j'étais un diplomate heureux

"Nous avons obtenu ce que nous voulions. Mi-juillet, j'étais un diplomate heureux. Toutes les instructions que j'ai reçues de Bruxelles sont dans le texte", a déclaré M. Bodson devant la commission des Relations extérieures de la Chambre.

Le 12 septembre, à la suite de réunions internes, la position belge est positive: "La Belgique estime que le texte est équilibré, reflète les préoccupations que nous avons exprimées et est une avancée importante au niveau diplomatique mondial et, par conséquent, la Belgique approuvera le texte à Marrakech en décembre". La Belgique s'engage même "à inviter les autres pays à faire de même".

Selon lui, les pays européens ont pu amender suffisamment le texte. "Les 27 ont obtenu de nombreux amendements qui nous ont permis d'éliminer du texte tout ce qui nous gênait selon les instructions que j'ai reçues entre février et juillet".

"Le texte est non contraignant"

Le diplomate s'est montré formel: le texte n'est pas contraignant. "Je sais lire le texte que j'ai négocié et il est écrit que le texte est juridiquement non contraignant (...) Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui que c'est un texte contraignant", a-t-il ajouté.

La commission a commencé une série de sept auditions avant d'examiner, en principe dans l'après-midi, des résolutions de l'opposition demandant au gouvernement d'approuver sans réserve le Pacte.

Le sujet déchire la majorité fédérale. Le gouvernement se réunira en comité restreint à 15h pour reprendre ses travaux dans ce dossier et tenter de trouver une solution.