"Nous aurions dû prendre des mesures plus strictes il y a plusieurs semaines déjà" estime Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre

La Belgique à nouveau confinée? L’idée n’est plus taboue, et elle semble même s’imposer. Et pour cause : tous les voyants sont au rouge. Selon Yves Van Laethem, porte-parole du centre de lutte contre le Covid-19, il semble en tout cas évident que le semi-confinement mis en place depuis plusieurs semaines n’apporte plus les résultats escomptés.

Il a certes permis de ne pas connaître les mêmes affres que les pays qui nous entourent, mais il faut à présent envisager autre chose. "Ce semi-confinement ne fonctionne plus très bien. Nous devons trouver autre chose, dans la mesure où les vaccinations ne sont pas encore suffisamment présentes. Pour passer le cap, il faut envisager quelque chose comme un confinement renforcé".

Perte de temps

Pour Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre, cela fait plusieurs semaines que les indicateurs sont clairs et montrent qu’on aurait dû intervenir : "Nous le savons depuis la première vague: plus tôt on agit, plus courte sera la période où l’on devra agir. Ce sera sans doute plus dur, mais ce sera plus court. Ici à nouveau, on a le sentiment d’avoir traîné, ce qui est particulièrement regrettable parce que si on doit reconfiner, on peut imaginer que ce reconfinement sera alors plus long".

Reconfinement pendant plusieurs semaines ?

Si ce reconfinement est décidé demain lors du comité de concertation, quelle en sera la? Sachant que le temps de contagion est d’une quinzaine de jours, un confinement de deux ou trois semaines peut-il être vraiment efficace ? Yves Van Laethem est d'avis qu'un confinement très court, deux semaines par exemple, peut fonctionner mais alors il doit être extrêmement strict. "Nous ne sommes pas dans un régime autoritaire comme en Chine, et nous devons donc tenir compte d'un potentiel manque d'adhésion… Pour le moment, les modèles mathématiques étudient la question de la durée de ce confinement pour qu’il soit optimal. Il est essentiel, si l'on choisit cette option, de ne pas décevoir".

Fermeture des écoles ?

"Fermer les écoles une semaine avant les vacances de Pâques, serait une piste raisonnable" estime Charlotte Martin.

L’infectiologue souligne par ailleurs que la Belgique a conservé l’enseignement et a très peu touché aux écoles, contrairement à nos voisins. Par contre, Charlotte Martin s’inquiète quant aux solutions de garde des enfants : " Quand on ferme les écoles, ce sont souvent les grands-parents qui sont la solution de garde. Or, ces grands-parents ne sont pas encore tous vaccinés, ce qui m’inquiète un peu"

Par ailleurs, elle ajoute qu’il est essentiel, si on ferme l’école une semaine avant Pâques, de pouvoir garantir que l’école reprenne bien le 19 avril.