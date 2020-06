Note transmise à Sophie Wilmès : voici la proposition des socialistes pour former un gouvernement

Que contient la note de Conner Rousseau (sp.a) et Paul Magnette (PS) transmise à Sophie Wilmès ? Il s’agit d’une proposition, d’un plan de relance élaboré après consultations des différents partis pour donner un coup d’accélérateur à la formation du prochain gouvernement fédéral. Car le temps presse : le 26 juin marquera la fin des pouvoirs spéciaux pour l'actuel gouvernement et le 17 septembre au plus tard, la Première ministre s'est engagée à redemander la confiance du parlement. Ce qui suppose q'un gouvernement de plein exercice, majoritaire, ait vu le jour d'ici là. Le délai est donc serré pour rassembler les formations politiques nécessaires à la formation de ce nouveau gouvernement qui attend de voir le jour depuis plus d'un an. Un an durant lequel plusieurs propositions ont été déjà envisagées et toutes balayées. Et celle que défendent les socialistes francophones et flamands aujourd'hui est déjà loin de faire l'unanimité.

Juin : les socialistes rejoignent l’actuel gouvernement

Première étape selon cette note : former une tripartite classique. Les socialistes (28 sièges) rejoindraient, le gouvernement Wilmès (MR, Open VLD, CD&V). Avec l'appui également du cdH (5 sièges), le gouvernement actuel et ses 38 sièges en atteindrait 71 sur les 150 qui composent le parlement. Il resterait donc minoritaire. Mais ce ne serait qu'un première phase, une "majorité relative" comme la nomme Paul Magnette. Une majorité toutefois nécessaire selon les socialistes pour préparer la suite des discussions et confectionner un plan de relance d'ici septembre.