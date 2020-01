Note des informateurs : la N-VA sourit, le PS reste prudent

Après les fuites sur le contenu de la note des informateurs royaux, les premières réactions commencent à se faire entendre. La N-VA semble accueillir positivement la note. Au PS, on ne se mouille pas trop, le ton est prudent

La N-VA satisfaite

Le président de la N-VA Bart De Wever se serait dit "très agréablement surpris" par les propositions du tandem Bouchez/Coens. Sur les ondes de la VRT, le chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover, explique qu’il serait exagéré de parler d’enthousiasme au sein de son parti, mais estime qu’on est sur la bonne voie : "On tient maintenant davantage compte de la réalité politique en Flandre […] Ce qui est sur la table s’écarte de la note Magnette. Elle est plus réaliste. Aucune majorité n’aurait pu être construite autour de la note Magnette. Il faut donc chercher quelque chose d’autre."

Peter De Roover dit attendre la réaction du président du PS Paul Magnette.

Le PS continue de travailler

Pour la réaction du président du PS, il faudra encore attendre. Pour l’instant seul le chef de groupe PS à la chambre, Ahmed Laaouej, s’exprime. On le sent, il marche sur des œufs : "Ce qui est important, c’est de s’occuper des vrais problèmes des gens. Ils ont des fins de mois difficile, pensent à l’avenir de leurs enfants, s’inquiètent pour l’environnement et les urgences climatiques. Nous, ce qu’on veut, c’est que toutes ces préoccupations se retrouvent dans la note de l’informateur. Pour le reste on continue à discuter, à travailler et on essaye de trouver des solutions."

Bref, pas question pour le PS de dire que le parti rejette cette note. Même si elle ne contient plus certaines des priorités du parti, le PS préfère rappeler ses exigences et dire que le travail est toujours en cours : "On est un parti de solutions, on veut continuer les discussions, pas à n’importe quel prix, mais il faut pouvoir trouver les bons équilibres" ajoute Ahmed Laaouej.