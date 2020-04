Coronavirus à Bruxelles: des PV judiciaires compléteront les sanctions administratives en cas de non-respect du confinement

Ceux-ci ont décidé de s'inscrire entièrement dans le système de sanction proposé par le fédéral et de le compléter par le système bien rôdé des Sanctions Administratives Communales qui ont l'avantage de ne pas encombrer plus les tribunaux, a-t-il ajouté.

"A la veille d'un week-end qui s'annonce très beau, il était indispensable de pouvoir dégager une solution définitive dans cette controverse concernant l'application des Sanctions Administratives Communales à Bruxelles. A Bruxelles, on s'inscrit donc entièrement dans le système de sanction proposé par le fédéral et on le complète par l'application des sanctions administratives", a-t-il commenté.

Les 19 communes bruxelloises, les six zones de police de la capitale, le procureur du Roi de Bruxelles et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort se sont entendus ce jeudi pour que les policiers puissent continuer à imposer des sanctions administratives à ceux qui ne respectent pas les règles de confinement, dans la capitale. Les cas de récidive feront l'objet de sanctions pénales, ont-ils convenu, selon Marc Weber, le chef de cabinet de la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek Cécile Jodogne.

Une différence d'interprétation (ndlr: du ministre de la Justice Koen Geens) a fait croire un moment à l'illégalité des procédures SAC. D'après M. Weber, "les 19 Bourgmestres, les 6 Chefs de Zones, le Procureur du Roi et le Ministre-Président de la Région bruxellois réaffirment que l'approche choisie des Sanctions Administratives Communales est tout à fait légale, puisqu'elle ne concerne pas des infractions mixtes (administratives et judiciaires) et qu'elle garantit les droits des personnes sanctionnées d'être entendues et ensuite d'intenter un recours devant les tribunaux s'ils veulent la contester".

Les services de police de la capitale ont confirmé qu'ils disposaient de nombreux terminaux mobiles et de carnets de perception qui permettront aux équipes de terrain de dresser un PV judiciaire et d'entamer une procédure de perception immédiate.