Non, en Flandre, il n'y a pas que Bart De Wever

Faut-il encore le présenter ? Certains voient en Theo Francken le successeur désigné de Bart De Wever à la présidence de la N-VA. Son action au gouvernement lui a attiré énormément de sympathie ces dernières années. En 2014, à son arrivée au gouvernement, jusqu’en 2016, il n’apparaissait même pas dans les sondages des politiciens préférés des Flamands. Aujourd’hui, il est deuxième et avait même dépassé son « maître » en mars et décembre 2018. Et particularité de Theo Francken, il est également très populaire à Bruxelles (14e) et surtout en Wallonie (11e), alors que Bart De Wever n’apparaît même pas dans le Top 30.

Autre point commun avec le N°1 flamand, elle affiche depuis 2014 une étonnante régularité dans les opinions favorables des Flamands entre 35% et 48% d’opinions favorables. Elle est aujourd’hui 3e derrière De Wever et Francken, et juste devant un autre N-VA, qu’on ne présente plus : l’ancien ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (4e).

5e politicien le plus populaire en Flandre, il est aussi le politicien flamand le plus populaire à Bruxelles (7e) et en Wallonie (12e). Les Francophones semblent avoir pardonné (oublié ?) que c’est Alexander De Croo qui a fait tomber le gouvernement d’Yves Leterme en avril 2010 pour des raisons communautaires. A la suite de cette décision, la Belgique connaissait sa plus longue crise politique (541 jours). Mais dix ans plus tard, Alexander De Croo est même plus populaire que sa présidente de parti qui n'est que 13e dans le classement des politiciens les plus populaires. Côté francophone, Alexander De Croo profite sa parfaite expression en français et sa forte présence dans les médias francophones pour toucher un public wallon et bruxellois.

Bart Tommelein (Open VLD), 6e

C’est l’autre quasi-inconnu des Francophones dans les top 10 des politiciens flamands les plus populaires. Bart Tommelein est pourtant de plus en plus apprécié côté flamand. C’est peut-être dû au fait qu’en cinq ans, il est passé d’un poste de secrétaire d'Etat assez discret dans le gouvernement Michel à ministre du Budget, des Finances et de l’Energie en Flandre, et enfin, depuis le 1er janvier, bourgmestre d’Ostende, l’une des plus grandes villes de Flandre. Notons que Bart Tommelein est, lui aussi, plus populaire que sa présidente de parti, Gwendolyn Rutten.

Question popularité, on retrouve Charles Michel à la 7e place du classement suivi de Kris Peeters (8e) et Maggie De Block (10e), deux anciennes superstars politiques. Kris Peeters, ancien ministre-président flamand entre 2007 et 2014 était encore le politicien flamand le plus populaire en 2014, tout comme Maggie De Block. L’actuelle ministre de la Santé crevait l’écran lorsqu’elle était en charge de l’Asile et la Migration dans le gouvernement Di Rupo. Un poste très en vue qui profite depuis à Théo Francken comme on l’a vu précédemment. Le plus discret ministre de la Justice, Koen Geens, est lui 9e.