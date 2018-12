Non, ce n'était pas dans l'ADN de la N-VA de s'opposer au pacte sur les migrations, dit une experte

Le parti nationaliste flamand a décidé de quitter le gouvernement, plutôt que de se retrouver dans un gouvernement fédéral approuvant le pacte des Nations Unies sur les migrations. Pourtant jusqu'ici, la N-VA avait été impliquée dans le processus et dans les négociations de la Belgique sur ce pacte. Selon Sylvie Saroléa, spécialiste en droit des étrangers, si symboliquement, il peut paraître logique qu'un parti comme la N-VA s'oppose à ce pacte, en réalité ce refus est surprenant de la part du parti nationaliste et souverainiste. Explications.

Pour Sylvie Sarolea, cette opposition au pacte ne se trouvait plus dans l'ADN de la N-VA pour trois raisons principales: des raisons de méthodes, du contenu du pacte, et de logique d'évolution.

Pour des raison de méthodes donc d'abord. "Theo Francken était forcément le plus au fait des avancées du pacte de par son poste de secrétaire d'état à l'Asile et à la Migration" explique la professeur de droit international et européen au micro de Soir première. La Belgique, avec la N-VA, a pu faire valoir des modifications et objections qui ont été entendues et prises en compte pour moduler le pacte. "Le plus surprenant est donc que la N-VA n'ai rien dit jusqu'à la fin" indique l'experte.

Ensuite, pour des raisons de contenu du pacte. "Le pacte n’est pas un traité imposant des obligations internationales. Ce pacte contient d'un côté de larges principes à atteindre, comme par exemple lutter contre les facteurs négatifs qui poussent les personnes à migrer, ce qui cadre plus que probablement avec la vision de la N-VA. Une vision qui est 'chacun chez soi, et essayer de limiter l’immigration'. Et d’un autre côté la mise en place d’une coopération efficace entre états ou entre états et organisations internationales, là où les migrations auront de toute façon lieu" avance Sylvie Sarolea.

Le slogan de la N-VA concernant la politique migratoire est "une politique ferme et humaine". Car le parti nationaliste ne prône pas une absence de politique d'immigration. Et pour l'experte, cette politique de la N-VA ne semble pas si incompatible à la proposition du pacte qui vise des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Enfin, comme toute idéologie, le nationalisme de la N-VA doit être à l'écoute des réalités du monde et est amenée à évoluer. "Et à ce niveau-là, on peut dire que le nationalisme et ce pacte pourraient rentrer en résonance" argumente Sylvie Sarolea.