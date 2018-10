Nomination à la Banque nationale: le retour de Steven Vanackere

Un nouveau venu au sein du Comité de direction de la Banque nationale. Il s'agit de l'ancien ministre des Finances CD&V Steven Vanackere. Son nom a été proposé par le gouvernement au conseil de régence de la banque qui l'a validé ce matin. Sa nomination formelle doit repasser une ultime fois d'ici le 1er janvier au gouvernement fédéral, ce qui s'apparente à une formalité. Le nouveau venu (ou à venir) n'est pas vraiment un inconnu.

Même si sa carrière est quelque peu au ralenti depuis 2013 et une démission fracassante de son poste d'alors, ministre des Finances.

Une carrière entamée dans le secteur bancaire

Steven Vanackere, 54 ans, Ouest-flandrien (né à Wevelgem), est le fils fils du député, sénateur puis gouverneur - durant 100 jours - de Flandre occidentale Leo Vanackere (1927-1979). Economiste et juriste de formation, il avait débuté dans le milieu bancaire en 1987 à la KBC, avant de passer par le CEPESS le service d'étude du CVP. Conseiller du président du parti Herman Van Rompuy, avant d'enchaîner les fonctions : chef de cabinet du ministre bruxellois Jos Chabert (1995-1999), patron de l'Ancienne Belgique, du port de Bruxelles (1993-2000), directeur-général adjoint à la STIB (2000-2005), avant de décrocher un mandat de député au Parlement flamand en 2004... Echevin bruxellois (2007), avant de devenir ministre flamand (2007-2008, de la Santé et de la Famille dans le gouvernement de Kris Peeters) puis fédéral : Fonction publique et entreprises publiques (2008-2009), Affaires étrangères sous Yves Leterme (2009-2011), Réformes institutionnelles (2008-2011). Avec un ultime poste dans le gouvernement d'Elio Di Rupo aux Finances, où il succède à Didier Reynders (2011-2013). Jusque-là tout allait plutôt bien...

Victime d'un dossier lié à Belfius

Le 5 mars 2013, Steven Vanackere choisit à la surprise générale de présenter sa démission. Victime d'une polémique alimentée pour l'essentiel par la N-VA. Polémique sur des "arrangements" favorables au Mouvement ouvrier chrétien - dont il était membre -, dans le cadre des suites de la débâcle de Dexia. La N-VA accusait l'aile progressiste chrétienne de fraude en tous genres. Le fond de l'affaire portant sur l'annonce en janvier du rachat par la banque désormais publique (depuis 2011) Dexia des parts bénéficiaires de l'ACW (et de son pendant francophone, le Mouvement ouvrier chrétien), à hauteur de 110 millions d'euros, en vertu d'un accord commercial jugé alors peu transparent. Une partie de l'argent généré par la vente de ces parts bénéficiaires a été réinvesti dans Belfius sous la forme d'un prêt à intérêt avantageux et variable et longtemps caché. Ceci s'ajoutait à la découverte de montages fiscaux dans le chef de l'ACW en vue d'éluder l'impôt, pratique que l'ACW et la CSC avaient toujours dénoncée. La N-VA demandait une commission d'enquête, rejointe par les libéraux Open VLD et MR au risque de fragiliser le gouvernement; face aux députés, Steven Vanackere niait toute intervention dans le deal commercial et toute faute. Mais l'affaire ne quittait pas la "une" des médias. On découvrait aussi qu'un membre du conseil d'administration de Belfius travaillait au cabinet Vanackere, sans figurer sur lka liste des collaborateurs du cabinet. Visiblement moralement las depuis plusieurs semaines, blessé par les attaques, Steven Vanackere donnait sa démission, à un an des élections et à quelques heures d'un important contrôle budgétaire pour le gouvernement fédéral. Il était remplacé dans la journée par Koen Geens.

Depuis Steven Vanackere avait raté un poste de député européen en 2014 - 3ème sur la liste CD&V mais non élu - et n'était plus "que" sénateur coopté pour son parti. Il héritera donc prochainement d'un poste de directeur de la Banque nationale : ils sont six à assister le gouverneur et le vice-gouverneur de la banque.