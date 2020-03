Nombre record de naturalisations en Belgique depuis 2002

En 2019, 39.380 personnes ont acquis la nationalité belge, soit le chiffre le plus le plus élevé depuis 2002, selon les chiffres de Statbel, l'office belge de statistique, publiés jeudi. Par rapport à 2018 et ses 36.200 nouveaux Belges, le nombre de naturalisation a augmenté de près de 9 pc. Les personnes qui ont acquis la nationalité belge l'an dernier provenaient majoritairement d'autres pays européens (15.506, +11,4 pc), d'Afrique (12.600, +3,2 pc) et Asie (7.035, +13,9 pc).

Percée du Royaume-Uni

Le Maroc reste le principal pays d'où proviennent les personnes ayant acquis la nationalité belge l'an dernier. Le nombre de Marocains (4.840) qui ont obtenu la nationalité belge reste cependant stable par rapport à 2018 (-0,3 pc). Ils sont suivis par les Roumains avec 2.350 naturalisations (+5,9 pc) et des Polonais (1.670, +9,3 pc).

Le Royaume-Uni arrive en quatrième position. Le nombre de Britanniques ayant acquis la nationalité belge en 2019 a connu une forte augmentation (1.593, plus de 52 pc) en raison du Brexit. Depuis que le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne le 23 juin 2016, 4.450 sujets de sa Gracieuse Majesté ont opté pour la nationalité belge. L'Italie complète ce top 5 (1.548, +14,5 pc)