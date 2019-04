Nombre de radars, limitations de vitesses… Que proposent les partis en matière de sécurité routière ?

Selon une étude publiée vendredi, les Européens sont de plus en plus agressifs et insultants au volant. L’occasion de se demander, à l’approche des élections du 26 mai prochain, quelle est la position des partis politiques sur la sécurité routière de manière générale.

Pour cela, nous avons repris trois questions de notre test électoral (réalisé en collaboration avec la VRT, La Libre, De Standaard, l’UCLouvain et l’Université d’Anvers).

Faut-il augmenter le nombre de radars routiers ?

Faut-il rajouter une bande de circulation sur les autoroutes les plus fréquentées ?

La vitesse maximale sur les routes nationales (90 km/h) doit-elle être diminuée ?

Voici les réponses apportées par les partis politiques en Wallonie.