NLMK: selon Pierre-Yves Jeholet, la situation aurait pu être bien pire encore

La Région wallonne, via la Sogepa, va investir 100 millions d’euros dans NLMK alors que fin janvier, le groupe russe a annoncé la suppression de 290 emplois sur le site de Clabecq. Cet investissement peut en étonner certains. Pourtant, cet investissement de la région qui, pour rappel détient 49% de l’entreprise, vise à assurer la reconversion des sites wallons. Et, la situation aurait pu être bien pire encore selon le ministre wallon de l’économie "Quand j’ai été à Moscou pour rencontrer l’actionnaire, il y a quelque mois, la solution imaginée pour Clabecq était la fermeture pure et simple (du site) ", explique Pierre-Yves Jeholet.

C’est pour pérenniser l’emploi des sites wallons du sidérurgiste (Clabecq, Manage et La Louvière) que les autorités de Namur ont donc décidé d’injecter ces 100 millions d’euros. Cette somme va permettre de financer un plan stratégique. NLMK et plusieurs banques devraient, ensuite, injecter 400 millions d’euros supplémentaires.

L’objectif de ce plan stratégique est d’accentuer et d’améliorer la production d’acier à haute valeur ajoutée. " Evidemment, nous négocions, en contrepartie, des engagements fermes de NLMK. On doit s’assurer que l’engagement du groupe russe est durable afin de maintenir une activité forte en Wallonie. Cet aspect-là fait partie des négociations ", explique encore le ministre MR, Pierre-Yves Jeholet. Ces négociations entre la Région wallonne et le groupe NLMK se poursuivront ces prochains jours afin de concrétiser ce plan stratégique.