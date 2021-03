Nizar Trabelsi: la justice belge désavoue le ministre

La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt rendu jeudi que l'extradition vers les Etats-Unis en 2013 de Nizar Trabelsi, un djihadiste tunisien qui avait purgé en Belgique la peine infligée pour avoir projeté un attentat suicide contre la base militaire à Kleine Brogel, était limitée et qu'il ne peut donc plus être poursuivi aux Etats-Unis pour les faits définitivement jugés en Belgique, rapporte vendredi Le Soir. La Belgique a désormais l'obligation de le faire clairement savoir aux autorités américaines.

Extradé en 2013

L'extradition du condamné avait été accordée en 2011 par la ministre de la Justice de l'époque, Anemie Turtelboom, mais la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), saisie par les avocats de l'ex-footballeur, avait interdit à la Belgique, en urgence, d'extrader Trabelsi vers les USA.

Le gouvernement belge n'a pas attendu l'épuisement des recours et, le 3 octobre 2013, l'extradition est exécutée. En 2014, la CEDH déclare que l'extradition a violé la Convention européenne des droits de l'homme et condamne même la Belgique à verser une indemnité de 90.000 euros à Nizar Trabelsi.

Le 8 août 2019, la cour d'appel de Bruxelles a ordonné au gouvernement belge de rappeler les contours de cette extradition par voie officielle aux autorités américaines. Le ministre belge de la Justice, Koen Geens, informe les USA qu'il va en cassation.

La défense de Trabelsi fait par ailleurs valoir que le ministère belge de la Justice, préalablement au déclenchement de la procédure d'extradition par les USA, avait aidé la justice américaine à formuler une demande d'extradition à même de contourner l'objection selon laquelle on ne peut être poursuivi ou condamné deux fois pour les mêmes faits, en évitant de mentionner le projet d'attentat de Kleine Brogel.

Symptômes psychotiques

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines et traitements inhumains et sa collègue en charge des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Nils Melzer et Fionnuala Ni Aolàin, se sont par ailleurs émus auprès des autorités belges et américaines des conditions de détention de M. Trabelsi, faites de confiscation d'effets personnels, d'isolement et de contacts très restreints avec sa famille. Selon un rapport psychiatrique remontant à 2018, il souffrirait de symptômes psychotiques, d'automutilation, de paranoïa, etc.

"Sans vouloir à ce stade préjuger des faits dont nous avons été informés, nous sommes gravement préoccupés par l'isolement excessif de M. Trabelsi, pendant sept ans aux États-Unis, sous des 'mesures administratives spéciales' (SAM) restreignant tout contact avec le monde extérieur, y compris avec sa famille et affectant gravement sa santé mentale et physique, ce qui pourrait équivaloir à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", ont-ils écrit en décembre 2020 dans un rapport diffusé par les avocats de M. Trabelsi.