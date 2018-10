Ninove: Bart De Wever exclut de gouverner avec le Vlaams Belang après diffusion d'une photo au commentaire raciste

Le discours du patron de la N-VA a changé du tout au tout lundi soir. En débat à la VRT, Bart De Wever est confronté à un post Facebook signé Guy D'haeseleer , daté de 2017, dans lequel, le leader du VB écrit : "Je me grouille de préparer de la mousse au chocolat pour notre fête. Et c'est fait maison", avec comme illustration une photo où de jeunes garçons noirs sont dans l'eau, une photo hollandaise datant, semblerait-il, de 1941 .

La réaction de Bart De Wever est immédiate : "les chances qu'une négociation aboutisse entre Forza Ninove et la locale de la N-VA, après avoir vu cette photo, se situent en-dessous de 0." Et ce mardi matin, on apprenait, via Belga, que la réunion prévue entre les deux locales a été annulée. Il faudra donc, selon toute vraisemblance, une union des autres partis pour diriger Ninove. Le cordon sanitaire devrait donc tenir.