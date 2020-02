Neufchâteau: Yves Evrard (MR) ne sera donc pas bourgmestre, "en accord avec son parti"

Cette fois, c’est officiel. Une officialisation venue lors d’une conférence de presse au Relais Saint-Christophe à Longlier/Neufchâteau ce jeudi matin. Yves Evrard (MR) a choisi de rester député wallon, "en accord avec son parti", et ne pas redevenir bourgmestre de Neufchâteau à la suite de la validation du second scrutin communal mi-février par le gouverneur. Il renonce aussi à être "bourgmestre empêché".

Sa colistière sur la liste "Pour Vous", Michèle Mons delle Roche, 2ème candidate en termes de voix de préférence sur la liste (1076 contre 1508 voix à Evrard), occupera la fonction de bourgmestre. A 69 ans, magistrate retraitée (depuis 2010), elle a été procureur du Roi de Marche-en-Famenne durant 25 ans. Elle fut la première femme en Belgique à accéder à cette haute fonction.

Reconvertie dans le coaching, elle s’était lancée en politique lors des élections communales d’octobre 2018. Elle sera donc bourgmestre jusqu’en janvier 2024 dans une coalition MR-PS-Ecolo. "Un fameux défi et une troisième carrière", souligne-t-elle, "alors qu’il va falloir ramener enfin le calme et la sérénité à Neufchâteau et ce que je souhaiterais réaliser c’est qu’on arrête de parler de la ville en la caricaturant. Avec un gros chantier au niveau des finances communales. Nous allons devoir réaliser un audit et en fonction des résultats, nous verrons ce qu’il nous reste comme possibilités".

Remous au sein du MR

Yves Evrard, qui avait déjà été bourgmestre entre 2006 et 2012, se trouve cette fois dans l’impossibilité de cumuler un mandat de bourgmestre et de député régional wallon. Et il a donc opté pour la préservation de son mandat de député. Un choix qui s’est fait non sans remous au sein même du parti, alors que certains estimaient en interne qu’Yves Evrard ne pouvait pas renoncer ainsi "si facilement" après avoir incarné durant près de 20 ans la lutte contre le démocrate-chrétien/humaniste Dimitri Fourny, finalement évincé sur recours après des irrégularités et des soupçons de fraude à propos de fausses procurations et après même un retour aux urnes des électeurs chestrolais en juin 2019.

En 2000, Yves Evrard, gagnant des élections communales, avait déjà renoncé à entrer au collège pour se consacrer au développement de son entreprise ; il avait ensuite raté le mayorat en 2004 après des dissensions internes. C’est en 2006 qu’il avait affronté pour la première fois directement, comme tête de liste, Dimitri Fourny.

Il restera conseiller communal et remplira les fonctions de chef de groupe : "Un choix mûrement réfléchi, dans l’intérêt de la commune", affirme-t-il.