Neufchâteau: les fraudes qui exigent une nouvelle élection

Les Chestrolais retournent aux urnes ce dimanche. Le Gouverneur de la province a annulé le scrutin d’octobre après que des soupçons de fraude électorale ont été étayés par une enquête judiciaire et un rapport de l’administration.



Le home au départ de la fraude

Au cœur de l’affaire, il y a le témoignage d’un membre de la direction du home "Le Clos des Seigneurs". Les convocations électorales de certains résidents de ce home auraient été détournées et livrées à une conseillère du CPAS de l’entourage du bourgmestre sortant. Celle-ci les aurait à son tour remises dans les mains de proches de Dimitri Fourny.



Procurations litigieuses

L’enquête judiciaire avance que 18 procurations de résidents du home auraient permis de poser un vote litigieux. Et au total, 57 procurations paraissent poser problème. L’enquête effectuée de son côté par l’administration qualifie 21 procurations de faux. Or, à Neuchâteau, la majorité s’est jouée à 16 voix.



21 inculpations

L’instruction judiciaire a débouché sur l’inculpation de 21 personnes (dont 7 membres de la famille de Dimitri Fourny, certains colistiers et leurs proches) pour des faits qualifiés de faux en écritures et usage de faux, abus de confiance, abus de faiblesse de personne en situation de vulnérabilité et participation à une association de malfaiteurs. Les faits ont manifestement biaisé l’élection. Il faut donc recommencer.

Bien que lui-même inculpé, l’actuel bourgmestre proteste cependant de son innocence.