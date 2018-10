Neuf choses à savoir pour voter sans se faire remarquer... et en toute légalité

La meilleure heure pour voter, la technique pour éviter les files, l'art de ne pas se faire "réquisitionner" comme assesseur... quelques trucs pour faire de votre devoir électoral un jour de bonheur. Enfin presque, car la météo dominicale ne sera sans doute pas exceptionnelle.

Dimanche, vous allez désigner les représentants de votre commune. Si, grâce à la RTBF, le fonctionnement, les enjeux et les coulisses de ce scrutin n’ont plus de secret pour vous… Il vous reste peut-être quelques questions pratico-pratiques. Pas de panique, nous sommes là.

Avec l'aide de Jean Faniel, directeur du CRISP, voici les réponses aux questions que vous pourriez encore vous poser (et que vous n'assumez peut-être pas).

Peut-on faire des selfies dans l’isoloir ?

A éviter. Le vote est – et doit rester – secret. Un selfie dans l’isoloir et sa diffusion sur les réseaux sociaux pourrait être considéré comme une violation de ce secret. Cela serait alors reconnu comme une infraction et vous coûter entre 50 et 500 euros.

Peut-on entrer dans l’isoloir avec son enfant mineur ?

Ce n’est pas interdit mais c’est laissé à la libre appréciation du président du bureau de vote. Vous l’aurez compris, chez certains "ça passe", chez d’autres non.

Peut-on porter le t-shirt d’un parti politique pour aller voter ?

La réponse est non, pas du tout. La publicité électorale est interdite dans les bureaux de vote, ce t-shirt en est une… Vous serez donc invité à vous changer et à revenir avec une tenue neurtre. Qui plus est, vu la météo prévue ce dimanche, il faudra plutôt sortir le pull et la parka.

Peut-on se faire aider par un assesseur pour voter ?

Ça dépend. Deux cas de figure se présentent:

Vous n’êtes pas invalide et vous demandez de l’aide juste parce que vous ne savez pas pour qui voter. Dans ce cas, c'est non, l'assesseur ne pourra pas vous aider; Vous êtes invalides et vous n’avez pas remplis les formulaires à l’avance indiquant que vous avez besoin d’assistance: ce sera laissé à la libre appréciation du président du bureau de vote (on peut imaginer que dans la majorité des cas, vous serez aidé par l’un des membres du bureau).

Peut-on crier le nom de celui pour qui l’on a voté aux alentours du bureau de vote?

Même réponse que pour le t-shirt, toute publicité électorale est interdite le jour des élections Et vous devez garder votre vote secret… Vous serez donc en double infraction.

Peut-on répondre au téléphone alors que l'on est dans l’isoloir?

Non. Enfin, il ne vaut mieux pas. Vous pourriez révéler pour qui vous avez voté et par là même, enfreindre la loi sur le secret du vote. Le président du bureau de vote pourrait également juger votre comportement inapproprié et vous demander de sortir.

En cas de handicap ou de problèmes de santé, puis-je me faire conduire au bureau de vote par un des candidats?

Certains candidats le proposent, notamment pour les seniors. Ce n’est pas interdit par la loi, mais il ne faut pas qu’ils vous influencent dans vos choix, pire, ils ne peuvent pas lier votre transport à la condition sine qua non que vous votiez pour eux.

Peut-on se présenter avec une carte d’identité périmée?

Cela dépend. Si votre carte n’est pas endommagée, que votre photo est actuelle et que l’on vous reconnaît, la décision est laissée à la libre appréciation du président du bureau. Si votre convocation est bonne, certains pourraient vous laisser voter (mais nous vous conseillons de la remplacer au plus vite).

A quelle heure peut-on venir pour éviter les files?

Certaines communes indiquent sur les convocations, des horaires "privilégiés" pour fluidifier les files. Si ce n’est pas le cas et si vous voulez éviter d’être désigné assesseur en cas "d’absentéïte aigüe", évitez d’y aller trop tôt. Un électeur reposé et serein est un électeur heureux.

Rappelons aussi que les bureaux de vote sont ouverts de 8h00 et 13h00 (16h à Bruxelles). Et que vous devez emporter avec vous votre carte d'identité et votre convocation électorale.

