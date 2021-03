Nethys : pour le PTB, la transparence n'a pas été au rendez-vous

Si Jean-Luc Crucke et Christophe Collignon - respectivement ministre wallon des Aéroports et des Pouvoirs locaux - ont longuement répondu, jeudi après-midi, aux questions posées sur Nethys par les parlementaires régionaux au cours d'un débat en commission conjointe, "la transparence n'a pas été au rendez-vous", a regretté le chef de groupe du PTB au sein de l'assemblée, Germain Mugemangango. "On voulait plus de transparence et manifestement, on n'en aura pas", a-t-il pointé.

"Christophe Collignon nous a dit qu'obtenir le rapport d'audit sur Nethys relèverait du parcours du combattant. Quant au rapport sur Liège Airport, si on comprend les difficultés juridiques, on se demande pourquoi les parlementaires ne pourraient pas le consulter sous certaines conditions", a déploré le chef de file du PTB.

Laisser la justice faire son travail

Depuis des semaines, son parti réclame qu'un débat sur la saga Nethys soit organisé au parlement. "Afin de comprendre pourquoi on a continué à faire confiance à des gens comme Moreau et Partoune. De voir quelles mains invisibles ont permis ça", a justifié Germain Mugemangango en rappelant aussi sa volonté de voir auditionnées des personnalités politiques telles que Pierre-Yves Jeholet, Daniel Bacquelaine ou encore Jean-Claude Marcourt.

Sur ces points, le PTB sort bredouille des discussions du jour. Pour les ministres, il importe en effet de laisser la justice faire son travail, d'autant que la Région s'est portée partie civile dans le dossier Nethys. Par ailleurs, "dans un Etat où les libertés d'aller et venir et de réunion sont garanties par la Constitution, il ne m'appartient pas, en tant que ministre de tutelle, de contrôler les moindres faits et gestes des dirigeants d'entreprises publiques", a souligné Christophe Collignon.

"On lui a demandé s'il était en possession du rapport où ces mains invisibles sont citées. Il nous a dit que ça ne l'intéressait pas car les décisions litigieuses ont été cassées. On ne tire malheureusement aucune leçon de ce qu'il s'est passé", a encore dénoncé Germain Mugemangango en s'agaçant enfin de l'unanimité des autres partis "à vouloir, malgré tout, poursuivre la privatisation de pans entiers de Nethys".