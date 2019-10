Nethys: le gouvernement wallon casse la vente de Voo, d'Elicio et de Win

Brutélé s'oppose à la vente de VOO - JT 19h30 - 18/09/2019 La suite du feuilleton Nethys. A l'heure actuelle, il n'est pas certain que Nethys parviendra à vendre sa filiale VOO à un fonds d'investissement américain. La transaction est de plus en plus compromise. D'autant que Brutélé est en train de jouer les trouble-fête dans ce dossier.