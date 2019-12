Nethys: le gouvernement wallon annule la décision d’indemniser les anciens dirigeants

C’est un nouvel épisode, un de plus, dans le bras de fer qui oppose la Région à l'ancien management de Nethys. Le ministre wallon Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS) a pris ce vendredi un arrêté d’annulation des indemnités versées aux ex-dirigeants de cette filiale de l’intercommunale liégeoise Enodia.

Une décision qui vise les dispositions prises en mai 2018 et 2019 par le Comité de nomination et de rémunération de Nethys, relatives au versement de 18,6 millions d’indemnités à Stéphane Moreau, Bénédicte Bayer, Pol Heyse et Diego Aquilina avant leur licenciement.

L’arrêté fait état d’ "irrégularités" et de manœuvre "illégale" dans le but de contourner les nouvelles règles de gouvernance en vigueur en Wallonie. "Les décisions du Comité de nomination et de rémunération de Nethys sont contraires à la loi, à l’intérêt général et l’intérêt social de Nethys", précise Pierre-Yves Dermagne dans un communiqué.

Précisons qu’il s’agit d’une décision formelle de la tutelle régionale. Ces indemnités de départ ont déjà été versées, et la question de leur remboursement devrait faire l’objet d’une bataille juridique ultérieure.