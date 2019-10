Nethys: la présidente d'Enodia Muriel Targnion démissionne, conseil d'administration suspendu

La socialiste, bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion a annoncé ce jeudi sa démission de la tête du conseil d’administration de l’intercommunale d’Enodia, la maison mère de Nethys, mais elle souhaite tout de même représenter le CA d'Enodia vendredi à l'assemblée générale de Nethys. Elle devrait quitter ses fonctions à l'issue d'un prochain conseil d'administration.

Ce jeudi, un conseil d’administration d'Enodia se tenait et la démission de Muriel Targnion était sur la table. Une démission demandée par Ecolo et le PTB qui était suivie par le MR et son propre parti le PS. "Muriel Targnion est allée au conseil d'administration de Nethys pour prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt général et sans le dire au CA d'Enodia", reproche Muriel Gerkens, administratrice Ecolo d'Enodia. Pour Jean-Claude Jadot (MR), le vice-président de l'intercommunale, "il y a une perte de confiance vis-à-vis de Muriel Targnion".

Ainsi, le député PS verviétois Malik Ben Achour, qui dit s'être concerté avec son parti, demandait son départ : "Je considère - et nous sommes beaucoup de socialistes à le penser - que sa position est devenue intenable et qu'elle doit quitter la présidence d'Enodia". Peu avant 20 heures ce jeudi, la séance du conseil d'administration de Fiinanpart, qui se tenait dans la foulée de celle d'Enodia, a été suspendue. Selon les administrateurs PS et MR, les représentants Ecolo refusent d'approuver la liste des nouveaux administrateurs de Nethys.

Des propos qui étonnent

Tout s'est précipité pour Muriel Targnion. Invitée, mercredi soir, sur le plateau de l’émission "À votre avis" la socialiste a étonné l’assemblée par ses propos. A plusieurs reprises, elle défendu les ventes et le management de l’intercommunale, face à Christophe Lacroix, bourgmestre socialiste de Wanze, qui lui défendait la position du gouvernement wallon, du ministre de tutelle PS et de plusieurs autres bourgmestres socialistes de la province de Liège.

►►► A lire aussi: Nethys: duel musclé entre socialistes sur le plateau d'"A votre avis"

Au cœur de cette saga Nethys-Enodia, Muriel Targnion est un personnage central. L’instance qu’elle menait jusqu’ici avait pour mission de défendre les intérêts des communes de la province de Liège. Enodia devait en principe reprendre la main sur Nethys et sa galaxie. Les positions publiques de Muriel Targnion vont à l’encontre de son parti et de ses partenaires. La présidente d’Enodia devrait donc être écartée.