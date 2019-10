Nethys: l'indépendance des experts mandatés par Enodia pose question, estime Pierre-Yves Dermagne

"Je n'ai pas retrouvé, dans les deux audits demandés par Enodia, les mêmes conclusions que celles auxquelles sont arrivés les experts indépendants que nous avons mandatés", a affirmé mercredi le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, interrogé sur les suites du dossier Nethys par plusieurs parlementaires en séance plénière du Parlement de Wallonie.

"J'ai eu accès, mardi soir, à ces documents. Je dois dire que je n'y ai pas retrouvé les analyses des experts que nous avons mandatés", a souligné le ministre en insistant sur l'indépendance des conseils désignés par la Région "qui n'ont aucun lien professionnel avec les acteurs du dossier". "J'ai cru comprendre que ce n'est pas le cas des experts à la base des audits reçus par Enodia", a déclaré Pierre-Yves Dermagne.

►►► A lire aussi: Tout comprendre sur Nethys, Enodia, Publifin, Moreau, les rapports d'experts etc

L'intercommunale liégeoise, maison-mère de Nethys, a commandé ces 2 audits, analysés mardi au cours d'un conseil d'administration marathon, au cabinet d'avocats d'affaires Matray et au consultant financier BDO, lui-même réviseur de Mithra, la société pharmaceutique de François Fornieri.

Selon Nethys, ces rapports démontrent notamment "la stricte légalité et la pertinence des opérations menées". "Le conseil d'administration de Nethys a pu constater avec satisfaction que le travail réalisé par BDO confirmait les analyses et valorisations effectuées par McKinsey, mettant ainsi un terme à diverses polémiques malsaines et procès d'intention auxquels l'entreprise a dû faire face durant les dernières semaines", s'est ainsi félicitée la société mardi soir.

Des compléments d'analyse sont toutefois attendus pour jeudi, le statut particulier de Nethys - une Société publique à participation locale significative - n'ayant pas été pris en compte.

"L'instruction se poursuit. Nous suivons, jour après jour, heure par heure les nouveaux éléments de ce dossier", a poursuivi le ministre. "Il appartient aujourd'hui aux différentes structures, aux membres des conseils d'administration d'Enodia et de Nethys, de se conformer aux arrêtés d'annulation et d'en tirer les conclusions. Je ne comprendrais pas que leçon n'en soit pas tirée", a-t-il conclu.