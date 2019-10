Nethys: duel musclé entre socialistes sur le plateau d'"A votre avis"

Fornieri: "Je veux discuter, mais le gouvernement ne me répond pas" - A Votre Avis - 09/10/2019 Le dossier Nethys est revenu sur le devant de la scène en septembre avec des révélations dans la presse que Nethys avait conclu des accords pour vendre ses filiales Voo, Elicio et Win sans en avertir sa maison-mère Enodia. Dimanche, le gouvernement wallon a annoncé avoir cassé ces transactions et transmis le dossier au parquet fédéral. Alors est-il encore possible de discuter, ou ce dossier terminera-t-il dans un tribunal? François Fornieri, lui, croit encore au dialogue, mais affirme que ses appels à la discussion envers Elio Di Rupo et Pierre-Yves Dermagne sont restés sans réponse.