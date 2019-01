Neige: à Zaventem, les vols sont légèrement retardés

La neige n'a pas que des répercussions sur les routes, elle en a aussi sur le trafic aérien. A Brussels Airport, les pistes ont dû être traitées à plusieurs reprises aujourd'hui, ce qui a engendré des retards. "Nous avons dû fermer alternativement les deux pistes utilisées pour les décollages et les atterrissages pour les traiter contre le gel et la neige. Inévitablement, cela a engendré des retards car pendant deux heures, une seule piste était disponible pour les avions qui décollaient et atterrissaient", explique Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport.

A cette heure, à l'arrivée les vols ont en moyenne une demi-heure de retard. Ce qui signifie que certains vols sont à l'heure, mais d'autres sont un peu voire fortement retardés (3h de retard pour le vol en provenance de Strasbourg, par exemple). Au départ, les retards atteignent 3/4h, en moyenne également. Aucun vol n'a été annulé en raison de la neige.

Nouvelles chutes de neige demain

L'heure de pointe sur la route correspond aussi à l'heure de pointe sur le tarmac. A Zaventem, on espère malgré tout un retour progressif à la normale. "Les retards risquent de continuer mais il vont sans doute diminuer petit à petit. Nous devrions être totalement opérationnels ce soir, car on n'attend pas de nouvelles chutes de neige aujourd'hui", selon Nathalie Pierard.

Cette nuit, les pistes seront également traitées contre le gel, d'autant qu'une nouvelle perturbation est attendue demain matin, en pleine heure de pointe (entre 6h et 9h). "Il y aura probablement des retards assez tôt dans la journée", annonce la porte-parole. "Nous conseillons aux voyageurs d'arriver bien à l'heure, et de prendre en compte les retards possibles sur la route de l'aéroport, sur les routes secondaires notamment".

A Charleroi, peu de répercussions

A Charleroi par contre, la situation semble moins perturbée. Quelques vols accusent un retard, c’est le cas des vols en provenance de Wroclaw ou Valence, qui arriveront 25 minutes plus tard que prévu. " C’est probablement lié aux conditions climatiques en Pologne et en Espagne ", explique Vincent Grassa, porte-parole de l’aéroport de Charleroi. Certains vols au départ de Charleroi sont aussi retardés, notamment ceux vers le Maroc, "parce que nous devons procéder au dégivrage des avions afin qu’ils volent dans de bonnes conditions de sécurité et que c'est le même matériel qui est utilisé pour tous les avions".

Aucune piste n’a dû être fermée, même si les déneigeuses sont toujours sur le pied de guerre. Quant à l’épisode neigeux attendu demain, Vincent Grassa affirme que la situation est évaluée d’heure et heure et que les éventuels problèmes liés à la neige seront anticipés pour éviter les retards.