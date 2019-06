Négociations wallonnes : PS et MR autour de propositions chiffrées

En Wallonie, les négociateurs socialistes Paul Magnette et Elio Di Rupo repartent pour un deuxième round de négociations visant à former une coalition en région wallonne. Charles Michel et Willy Borsus sont arrivés ce matin pour entamer des discussions sur base de propositions chiffrées. D'ailleurs, l'IWEPS, l'institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique viendra cette après-midi livrer une analyse chiffrée de la situation en Wallonie.

Les négociateurs entrent dans le vif du sujet après avoir entendu syndicats, patrons et monde associatif et après une première salve de consultations politiques depuis la semaine dernière : le MR, Ecolo, le PTB et le CDH qui a annoncé faire le choix de l'opposition.