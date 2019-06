Négociations politiques: "Un grand bazar" qui risque de "radicaliser" davantage les électeurs

A part en région germanophone, les négociations pour former de nouveaux gouvernements restent difficiles tant au Nord qu’au sud du pays. Si la situation à Bruxelles semble bouger, on s’achemine doucement vers des coalitions différentes dans la capitale et en Wallonie.

Une situation qui risque de "radicaliser" davantage les électeurs a expliqué sur La Première Catherine Ernens, journaliste au Moustique : "On voit pointer un grand bazar au nom de la realpolitik, avec un supermarché de coalitions bigarrées à tous les échelons de pouvoir, et grand bien face à la Belgique surréaliste qui a toujours su faire fonctionner le schmilblick politique. Mais gare aux électeurs ! Il ne faudra pas s’étonner qu’ils se radicalisent ou qu’ils se détournent encore un peu plus des urnes la prochaine fois quand on voit la complexité qu’on est en train de créer, avec effectivement des positionnements qui deviennent illisibles et incompréhensibles — des gouvernements minoritaires, des appels à 'on pourrait avoir un soutien du cdH par exemple de l’extérieur'… C’est très imaginatif, c’est très créatif, mais qu’est-ce que l’électeur va encore comprendre à la fin ?"

"Une structure plus compréhensible rendrait la démocratie plus crédible"

Pour Alain Gerlache, journaliste RTBF, "c’est clair que les deux régions (Bruxelles et la Wallonie, ndlr) deviennent des entités de plus en plus différentes. Ça ne veut pas dire qu’elles sont totalement homogènes ; Molenbeek n’est pas Uccle et le Hainaut n’est pas le Brabant wallon. Mais elles ont quand même leurs spécificités régionales, urbaines d’un côté et mixtes de l’autre. Il ne faut pas s’inquiéter, il faut peut-être envisager ça comme une opportunité pour le pays. L’avenir de la Belgique, ce sont peut-être quatre régions : la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et la région germanophone — la Belgique de l’Est, comme elle s’appelle maintenant. Ce serait aussi plus simple et plus lisible pour les citoyens que cette multiplicité d’institutions, avec je ne sais combien de Parlements et de gouvernements qui se chevauchent au sud du pays. Parce qu’une structure plus compréhensible rendrait aussi la démocratie plus crédible pour les citoyens".

Et d’ajouter : "Mais il faut évidemment aussi se poser la question de la déconnexion entre les Régions et le niveau fédéral et la déconnexion entre les élections pour le niveau régional et les élections pour le niveau fédéral, parce qu’on voit bien que c’est ça qui est en train de tout compliquer maintenant. La formation compliquée au niveau fédéral télescope les formations dans les deux grandes régions et ça mène même aux divisions à l’intérieur des partis, au point que l’on entend parler maintenant de gouvernement provisoire. La dernière fois que j’ai entendu parler de gouvernement provisoire, c’était dans mes cours d’histoire à l’école primaire avec le gouvernement provisoire de 1830. Il faut alors un peu décoder. Ce sont des positionnements individuels. Elio Di Rupo veut redevenir Premier ministre et il fait donc des ouvertures vers la Flandre. Paul Magnette veut devenir président du Parti socialiste et veut donc rassembler sa base. Mais ça montre bien que ce sont deux niveaux de pouvoir qui se chevauchent, parce que les élections tombent en même temps et ça complique tout".