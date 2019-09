Négociations fédérales : un peu de changement attendu début octobre

Officiellement, les informateurs royaux Didier Reynders et Johan Vande Lanotte sont toujours au travail, chargés de tenter d’avancer sur une formation à 6 partis. Evidemment, pour cela il faudrait que PS et N-VA acceptent de discuter, ce qui n’est pas encore gagné. Ces derniers jours Théo Francken a bien fait quelques appels du pied aux socialistes, proposant de solides mesures sur la migration contre un gel du confédéralisme et des mesures sociales comme sur les pensions. Mais pour l’instant, coté PS cela semble toujours non.

Les informateurs œuvrent toujours à ce rapprochement en organisant ces jours-ci des réunions bilatérales. Mais, sauf à être un peu devin, impossible de savoir quelle sera l’issue des discussions en cours.

En attendant les nouveaux présidents de partis

Reste qu’il devrait y avoir du changement début octobre. Tout d’abord parce que le palais royal l’a exigé après le dernier rapport des informateurs. Dans le communiqué du 8 septembre dernier, le Palais Royal est clair, les informateurs sont attendus chez le roi pour un " rapport final ", ils doivent avoir " dégagé des points de convergence " pour entamer un véritable travail de formation.

Autre élément qui plaide pour une évolution prochaine, le 2 octobre, Didier Reynders doit passer son grand oral européen pour le poste de commissaire. De là à dire que la fin de sa mission d’informateur est proche, c’est tout de même aller vite en besogne.

Car le chemin reste pavé d’embûches dont notamment les changements en vue au sein des partis. PS, MR, SP.A, CD & V et Open VLD doivent prochainement élire leur nouveau président de parti. Difficile dans ce cas d’avancer des choix fermes alors qu’une nouvelle impulsion pourrait naître de ces élections internes. Bref, de tous côtés, l’incertitude continue de régner autour de la formation du gouvernement fédéral. Si la mission des informateurs est censée se terminer bientôt, impossible de dire quelle forme prendra exactement la mission de " formation " réclamée par le Roi Philippe.