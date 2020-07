Négociations fédérales: réunion à six annulée et bisbrouille entre les protagonistes

Ce lundi aurait pu être le début d'une nouvelle étape dans les négociations en vue de former un gouvernement fédéral. C'est en tous cas ce que pensaient certains présidents de parti à l'heure du petit déjeuner. Le trio formé des présidents des partis gouvernementaux, Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open VLD) et Joachim Coens (CD&V), avaient en tête de réunir à leurs côtés les présidents du sp.a, du cdh et de la N-VA. Une grande réunion à six, les six partis susceptibles de former une coalition "Arizona"! Une première depuis le travail entamé à la mi-juin par le trio MR-Open VLD-CD&V. L'objectif était clair: rapprocher les points de vue, s'accorder - si pas sur l'ensemble - au moins sur quelques pistes sérieuses, et ainsi donner - espérait-on dans les états majors de certains partis - un coup d'accélérateur au travail entamé depuis la mi-juin par le trio. C'était donc le scénario espéré ce matin. Mais c'était sans compter sur le refus des personnes invitées.