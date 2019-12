Négociations fédérales : Paul Magnette jette l'éponge, le Roi reprend ses consultations

Le Roi reprend ses consultations ce mardi matin. Paul Magnette a donc demandé d’être déchargé de sa mission d’informateur lundi. Le Roi n’a pas encore accepté et réserve sa décision. En attendant, place aux consultations.

Le bal des consultations

Le Roi s’est déjà entretenu avec les deux présidents des partis libéraux, Georges-Louis Bouchez et Gwendolyn Rutten, ce lundi. Il s’entretiendra, ce mardi avec Joachim Coens, le nouveau président du CD & V. Ensuite, ce sera Bart De Wever, et en fin de matinée, Meryem Almaci, la présidente de Groen.

Une décision compliquée

Le choix du palais sera, de toute évidence, compliqué. Si le roi nomme, le président de la N-VA, Bart De Wever comme nouvel informateur, ce que souhaite le CD & V, il risque de braquer les francophones et une partie du monde politique flamand. Et ça pourrait donner l’impression de tout reprendre à zéro alors que les élections se sont déroulées il y a plus de six mois.

Soit le palais nomme un Open VLD pour voir si l’arc-en-ciel est possible. Mais, avec ce choix, il risque de braquer la N-VA, qui pourra dire que le Roi a privilégié le choix de Paul Magnette, en mettant le premier parti flamand sur la touche.

Le compromis serait peut-être de désigner pour la prochaine mission un CD&V. Mais Joachim Coens, le nouveau président du parti, a répété lundi que la seule solution possible pour lui, c’était de lancer Bart De Wever.

Joachim Coens​​​​​​, a rendez-vous au palais, ce mardi à 9h.