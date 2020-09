Négociations fédérales : "On doit être professionnels", malgré la polémique, G-L Bouchez (MR) compte toujours négocier

Interviewé en exclusivité par nos équipes en ce début de soirée ce mardi 22 septembre, le président du MR dit rester à la table des négociations. A la question : "Les discussions vont-elles reprendre à sept?", le libéral francophone, très décrié dans la presse notamment par les observateurs flamands , répond "si on veut faire un gouvernement on n’aura pas le choix".

Et Georges-Louis Bouchez de ne pas répondre sur les entrevues ayant eu lieu cette après-midi, mais de préciser que "le climat est très bon, et il l’a toujours été avec l’Open VLD. Pour le reste, on doit être des professionnels. Les questions de personnes ne doivent pas prendre le pas sur le fond".

Pendant ce temps, pour sortir de la crise, Paul Magnette (PS) et les deux préformateurs, Conner Rousseau (sp.a) et Egbert Lachaert (Open VLD) sont entrés une réunion ensemble ce soir afin de définir un "périmètre" pour définir un périmètre de discussion à proposer à Georges-Louis Bouchez.

Ce lundi, les deux préformateurs avaient été reçus par le Roi pour faire rapport de leur mission, après une journée de négociations difficiles, au lendemain d’un week-end où les négociations entre les sept partis ont calé. "Les préformateurs ont remis leur démission au Roi qui a refusé et leur a demandé de poursuivre leur tâche. Le Roi demande à tous les partis concernés de rétablir au plus vite la confiance. Les préformateurs feront à nouveau rapport au Roi au plus tard le mercredi 23 septembre", a-t-on pu lire dans le communiqué du Palais. La soirée de ce mardi et la journée de ce mercredi seront donc cruciales pour la Vivaldi.

