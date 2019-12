Négociations fédérales: le Roi a terminé ses consultations

Informateur : Paul Magnette demande à être déchargé de sa fonction - JT 19h30 - 09/12/2019 Il ne veut plus être informateur. Après 35 jours de travaux et de rencontres, Paul Magnette a fait un nouveau rapport au Roi, le troisième. Et il a demandé a être déchargé de sa mission. Pas de réponse royale pour l'instant. Le roi Philippe tient sa décision en suspens et il a entamé de nouvelles consultations.