Négociations fédérales : le fil n'est pas rompu avec les écologistes

Ce n’est plus le froid polaire dans leurs relations, mais ce n’est pas encore la canicule. Les préformateurs Bart De Wever (N-VA) et Paul Magnette (PS) ont à nouveau rencontré les Verts aujourd’hui.

Rappelons qu’il y a un peu plus d’une semaine, Ecolo et Groen avaient éconduit le duo De Wever-Magnette, estimant que la base de travail proposée comportait "des lacunes importantes et des positions trop éloignées sur le plan des valeurs et des propositions".

Cette fois, au terme d’une réunion d’un peu moins de 3h qualifiée de "constructive", notamment sur les enjeux environnementaux et climatiques, les positions semblent s’être un petit peu rapprochées. Mais chacun reste prudent.

Les discussions se poursuivront dans les prochains jours en tout cas. Et du côté des préformateurs, on rappelle que la porte n’est pas fermée du côté des libéraux, qui seront également encore consultés.

Plus tôt dans la journée, le président de Défi François De Smet a commenté ces longues tractations, dont il n’est que spectateur.