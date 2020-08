Négociations fédérales : Georges-Louis Bouchez et le MR n'échangeront qu'avec l'Open VLD

"Afin de poursuivre ce travail en commun, le bureau du MR, à l’unanimité, souhaite renforcer les synergies et développer davantage d’activités en commun avec l’Open Vld, comme cela a été initié par Georges-Louis Bouchez et Egbert Lachaert", ajoutent les libéraux francophones.

Ce mercredi, à l’issue d’un bureau de parti, le mouvement réformateur a réaffirmé l’unité de la famille libérale dans le contexte de la formation d’un gouvernement fédéral. "L’ensemble des membres du bureau a réaffirmé avec force la solidité de la famille libérale et de la relation entre le MR et l’Open Vld", indiquent les libéraux francophones dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux à l’issue du bureau.

???? Le Bureau du @MR_officiel réaffirme la solidité de la famille libérale et rappelle sa volonté d’une mise en place rapide d’un gouvernement fédéral avec une majorité en son sein. ???? #PresidenceMR #fierdetreliberal pic.twitter.com/8GwSdnLzCr

Ce mardi, les missionnaires royaux Bart De Wever et Paul Magnette ont reçu les écologistes Ecolo-Groen. Dans la soirée, les Verts ont fait comprendre qu'ils ne rejoindraient pas l'attelage en l'état.

Notre pays a besoin d’un #begov incarnant un projet positif qui apporte des réponses fortes et cohérentes pour les citoyen.nes. Le projet tel qu'il nous a été présenté ce matin ne constitue pas une base pour une formule avec les Verts @Ecolo et @groen https://t.co/PzqmaS1zhR

Les regards se tournent à nouveau vers les libéraux pour compléter l’attelage actuellement composé des socialistes (PS et sp.a), de la N-VA, du CD&V et du cdH. Vendredi dernier, Bart De Wever avait indiqué "ne pas vouloir discuter avec le MR, le parti de Georges-Louis Bouchez n’ayant pour seule ambition que de faire capoter les discussions".

De son côté, l’Open Vld avait déjà réaffirmé son soutien à son homologue francophone en mettant en avant l’unité de la "famille libérale". Ce mercredi, c’est au tour du MR de réaffirmer cette unité. "Comme c’est le cas depuis les élections de mai 2019, le MR n’a aucune exclusive à l’égard des partis démocratiques et demande simplement à pouvoir débattre d’un projet solide, moderne et efficace pour nos concitoyens et le pays", ajoutent les libéraux francophones.